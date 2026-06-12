議員盛讚大都會球場設施 康議長盼改善澄清湖球場

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議長康裕成率議會美國城市參訪團前往皇后區大都會球場觀賞美國職棒大聯盟賽事，親身感受世界級職業運動場館魅力。（高雄市議會提供）

（另開新視窗）

記者吳文欽／高雄報導

議長康裕成率議會美國城市參訪團十日晚間前往皇后區大都會球場觀賞美國職棒大聯盟賽事，親身感受世界級職業運動場館魅力。康議長表示，職業運動是城市文化、產業發展與市民生活的重要載體，值得高雄借鏡學習。

議長康裕成率議會美國城市參訪團前往皇后區大都會球場觀賞美國職棒大聯盟賽事，親身感受世界級職業運動場館魅力。（高雄市議會提供）

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康議長表示，高雄近年積極推動職業運動發展，議會也持續支持澄清湖棒球場改善工程。此次參訪讓大家看見優質場館對提升觀賽體驗的重要性，未來若能持續強化場館設備、數位服務及周邊環境，高雄將更有條件吸引大型職業賽事及國際賽事進駐，進一步帶動城市行銷與觀光效益。

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康議長指出，從大聯盟球場到NBA總冠軍賽，訪團看見運動如何成為凝聚城市情感、帶動經濟活力的重要力量。高雄擁有深厚棒球文化與熱情球迷基礎，期待透過持續完善場館設施、支持職業球隊及推廣全民運動，讓高雄在國際體育舞台展現更耀眼的城市競爭力。

議長康裕成率議會美國城市參訪團前往皇后區大都會球場觀賞美國職棒大聯盟賽事，親身感受世界級職業運動場館魅力。（高雄市議會提供）

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訪團成員中，包括簡煥宗、黃彥毓、何權峰、湯詠瑜、陳慧文、黃文志、李眉蓁、張勝富、蔡武宏、張博洋、鄭孟洳及邱俊憲等長期關心澄清湖棒球場發展的議員，均自費購票進場觀賽，希望透過實地體驗國際級球場設施，作為未來推動高雄體育建設的重要參考。

許多議員認為，美國職棒成功之處不僅在於賽事本身，更在於將運動融入城市生活，讓球場成為凝聚市民情感與城市認同的重要場域。