議員盼讓長輩終身住社宅 北市研議檢討資源分配

（中央社記者劉建邦台北14日電）台北市議員要求北市府應評估可提供給無子女的高齡長輩終身入住社會住宅作法，都發局今天表示，需視整體社會住宅需求及相關數據，會研議檢討社宅資源分配及設計制度。

國民黨台北市議員李芳儒透過質詢資料表示，北市高齡人口比例攀升，應正視高齡長輩的居住安全與穩定性，加上私人租屋市場對高齡長輩常有不公平對待，恐間接增加長輩日常生活風險。

他說，北市府興建社會住宅是要協助居住弱勢，但現今社宅制度是採定期租約，租期屆滿須重新申請或參與抽籤，對高齡長輩而言，增加另一層不確定性。

廣告 廣告

他表示，高齡、無子女、無其他住宅選項的長輩，若被迫退租，恐遇到無處可去的困境，市府應研議對無子女、無其他住宅、無適當替代居住方案的長輩，可續住終身社會住宅的機制。

北市都市發展局回應，分配給弱勢的社會住宅戶數，社會局已訂有評點機制，且對獨居長輩有較高的評分標準，讓獨居長輩能優先入住社宅。至於未獲社宅續租資格的長輩，由社會局社工提供輔導及租屋媒合服務，協助順利銜接居住。

都發局表示，市府透過如興建社會住宅、補貼租金等資源，及持續強化續租流程銜接、提前辦理評點招租等作法，讓長輩預先規劃居住環境，針對入住社宅的長輩，若租期屆滿後，也可重新申請計算，租期最長為12年，此作法已達到延長居住年限目的。

至於放寬獨居或部分長輩延長社會住宅租期至終老，都發局表示，此作法可能影響申請社宅的其他弱勢戶及一般戶居住權益，已建置北市社宅統一登記平台，將視整體社宅需求情形及相關數據，研議檢討社宅資源分配及制度設計。（編輯：張銘坤）1150114