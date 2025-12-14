議員稱公車電動化恐跳票 北市擬提供設充電樁地點

（中央社記者劉建邦台北14日電）台北市長蔣萬安曾宣布2030年達成公車全面電動化目標，議員稱充電樁設置不足如東園調度站因故未設，恐跳票。交通局今天說，研議盤點市有地供業者評估設充電樁等作為。

蔣萬安7月間出席活動致詞表示，北市目標是2030年市區公車全面電動化，今年底要破1000輛。

民進黨台北市議員許淑華日前透過質詢時表示，資料顯示，北市共3325輛公車，至10月底有925輛電動公車，但每年僅汰換約400輛，估需6年才可能全部更換為電動公車，市府喊出目標需至2031年才能達成。

許淑華說，如台中市府推動公車全面電動化的比例已破5成，反觀台北市府推動公車電動化的比例僅約3成，像東園公車調度站原本可設充電樁因故未設，恐讓公車全面電動化的目標跳票。

她說，北市府應成立跨局處小組因應，並盤點可調度市有地，透過實際作為達成全市公車電動化目標，別只會喊口號，否則北市恐變成推動公車電動化最緩慢的城市。

北市交通局表示，至12月5日共962輛電動公車上路，估年底破1000輛，且公車業者會在柴油公車屆滿使用年限時，汰換成電動公車。

交通局說，因應市府推動電動公車政策，針對業者充電設施需求，市府正盤點其他具可行性的市有土地，提供業者評估作新調度站及設充電樁地點，將持續協調，確保公車電動化政策不受影響，並朝2030年公車全面電動化的目標邁進。

針對東園公車調度站，交通局表示，此處為市有地，原租給客運業者使用，因配合第一果菜市場工程而臨時收回。為確保公車服務，業者已於鄰近堤外地點暫設調度站，維持路線可正常運作。（編輯：張銘坤）1141214