議員稱外僑學校疑釀霸凌案 北市教育局派員瞭解

（中央社記者劉建邦台北7日電）台北市議員表示，某外僑學校疑發生霸凌案，校方卻告知家長是學童間嬉鬧，所以未通報北市府。北市教育局今天回應，10日將派員至學校瞭解，並視情節採取後續處置。

國民黨台北市議員柳采葳下午在北市議會定期大會教育部門質詢提及此案。她說，接獲陳情，有就讀某外僑學校的小朋友長期遭同學霸凌，校方最後以學童嬉鬧為由沒通報，甚至認為家長辱罵校方禁止其進校園。

柳采葳表示，此案家長向學校協調未果，才轉向她陳情，希望由北市教育局發函要求外僑學校依規定通報。依中央的校園霸凌防治準則，此學校應成立校園霸凌防制委員會，主動通報並調查疑霸凌事件，不應由校方自行定義此案是學童間嬉鬧。

柳采葳說，家長向她陳情期間理性描述此案過程，但仍感受到其心情沉重。她呼籲教育局依法行使監督權，限期要求校方改善。

教育局事後發布文字回應，針對某外僑學校疑出現霸凌案，雖未接獲校方通報，已於11月5日發函要求校方說明此案經過、未通報原因及處理方式，因校方未回函，將於10日派員至學校瞭解，並視情節採取後續處置。

教育局表示，當時函請校方說明時，已告知若有違反校園霸凌通報規定或私立高級中等以下外國僑民學校及附設幼兒園設立及管理辦法，可依法要求限期改善，屆期未改，最重可依規定減招或停招。

教育局表示，經詢問教育部有關外僑學校管轄權，回函提到外僑學校若已有其母國制度運作，原則得優先依其母國機制辦理。經查此外僑學校訂有校內規範，流程明定疑霸凌事件須24小時內通報，並召開校園霸凌防治委員會於3天內決定是否受理，受理案件須通報教育局並於2個月內完成調查。

教育局表示，將依規定督導校方落實內部程序，確保制度運作符合規範，且會持續加強對外僑學校校園安全與防霸凌制度輔導與查核，要求校方定期檢視及演練通報流程。（編輯：張銘坤）1141107