議員稱抽獎限App會員不公平 北捷：考量聯繫方式

（中央社記者劉建邦台北19日電）台北捷運公司為慶祝旅運人次提升，推抽獎活動選出獲獎旅客，議員發現僅限App會員，是放棄公平原則。北捷今天表示，因考量需聯繫中獎旅客，將提供部分獎項給非會員參與。

台北大眾捷運公司為慶祝旅運人次達成里程碑都會推抽獎活動，如今年2月對捷運運量將突破140億人次曾發新聞資料提到，加入台北捷運台北捷運公司Go App會員，獲獎可免費搭捷運1年。

新黨台北市議員侯漢廷透過質詢資料提到，北捷旅運屢創新高，慶祝活動卻因限定會員釀爭議。北捷在2019年慶祝第100億人次，以全民皆中獎找到幸運乘客，自2023年第125億人次起，資格改為限台北捷運Go App會員，認為是以行銷綁架公共利益，排除實際貢獻的乘客。

廣告 廣告

他表示，如2019年中獎民眾是使用悠遊卡的70歲長輩，當時北捷對活動設計是要讓所有乘客有中獎機會，這才是公平的全民慶祝。但2023年改為僅認會員資料，若民眾不綁定App，就沒有中獎資格。

侯漢廷說，北捷把乘客運量數據作為會員中獎的宣傳素材，這是背離公共服務精神，捷運是全民共同使用的公共建設，里程碑不應被私有化成特定會員的行銷活動。

北捷對此回應，首次辦理贈獎活動是在2019年運量突破100億人次，因在2023年起運量突破125億人次，每達成5億人次就對會員辦理贈獎活動，

北捷表示，如旅客非綁卡會員，因無聯絡資料所以難聯繫領獎。以2019年舉辦活動為例，第100億乘客前後各5名乘客因無聯絡資訊，僅能公告卡號，由旅客主動聯繫，最終僅6名乘客主動聯繫。

北捷表示，為讓非會員旅客也能共襄盛舉，未來捷運里程碑相關活動，將提供部分獎項給非會員參與。（編輯：方沛清）1141119