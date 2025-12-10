議員稱華中橋機車道設3急彎常釀事故 北市研議

（中央社記者劉建邦台北10日電）北市府在華中橋新設機車引道於2018年開通，議員發現後機車道有3處急彎常釀事故。北市交工處今天表示，將與新工處研議機車引道截彎取直及開放行駛汽車道，3個月後提結論。

依台北市政府新建工程處新聞資料，為改善車輛經華中橋轉台北市富民路底的匝道匯入水源快速道路往公館、新店等處車流，施作華中橋增設匝道銜接水源快速道路工程，並調整機車道動線，新機車引道於2018年開通。

民進黨台北市議員劉耀仁今天上午在華中橋人行道開記者會，他說華中橋從新北市中和往台北市萬華方向的機車引道，今年已發生2起死亡事故，皆集中在機車彎道內的同路段。

廣告 廣告

劉耀仁說，此機車引道從2018年起增設但設計為3急彎動線，常釀車禍事故頻傳，開通後隔年就認為機車引道設計不良，恐釀重大事故，但市府至今都未檢討。

他表示，北市府設機車引道包含彎道視距不足，機車騎士進彎前難及時掌握路況，出彎處缺乏分隔設施，機車若失控可能滑入汽車道等狀況。

他說，1名民眾的家中長輩今年10月間晚上行經華中橋機車引道時，因彎道設計問題自摔，送醫後顱內出血及顱底骨折不治。陳情民眾事後返回牽走長輩摔毀的機車時，又目睹另1名騎士自摔自撞。劉耀仁要求市府應啟動道路安全評估及具體改善計畫。

北市交通管制工程處回應，議員建議機車引道希望能截彎取直及開放機車行駛汽車道，將與新工處研議，針對機車開放騎汽車道則須與新北市交通局討論，2建議預定3個月可提出結論，短期內先對機車引道新增標誌及提升標誌反光性。

北市新工處文字回應表示，華中橋台北端下橋機車引道當初設計是為2018年新增匝道銜接水源快速道路，避免與平面車輛交織而設置，新設機車引道皆符合市區道路及附屬工程設計規範，將與北市交通單位討論相關檢討內容。（編輯：張銘坤）1141210