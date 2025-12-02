議員稱酒測棒為中國製 蔣萬安：依循警政署契約

（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北2日電）台北市議員洪婉臻質詢時稱北市警局使用中國製酒測器及酒測棒，要求市府檢討。市長蔣萬安今天說，市警局是採用警政署提供契約範本，將由市警局向中央反映此狀況。

蔣萬安與台北市政府官員列席市議會市政總質詢，民進黨台北市議員洪婉臻質詢提到有關市警局使用酒測器及酒測棒是中國製產品。

洪婉臻提供酒測棒給站在質詢台的蔣萬安觀察，並追問此產品的製造地點及廠商。她接著說這是中國廠商製造，且媒體過去曾報導此款酒測棒狀況多，但北市警局未清查，認為是把中國貨貼牌後混充，連警方酒測用具都染紅。

廣告 廣告

她說，調資料發現這是2017年採購標案，合約內產地卻被修改為中華民國，雖非現任北市警察局長任內購置，但認為至今都未清查來源，且在2020年後就無標案。

台北市警察局局長李西河答詢，此共同供應契約採購案是由警政署辦理，後續購置酒測器時，廠商有贈酒測棒，將向警政署反映，針對台北市員警使用的酒測棒都有例行檢查。洪婉臻無法接受此說法，要求市警局調查並追問蔣萬安對此議題如何處理。

蔣萬安答詢，市警局長已說明是依警政署提供相關契約，確實要檢討為何會使用此款產品，將由市警局向警政署反映。洪婉臻認為蔣在硬凹，遭蔣萬安強烈重申這就是警政署提供給市警局。

此外，洪婉臻在議場出示影片表示，北市市場處何姓專門委員日前巡視攤商時竟用腳踢攤位，畫面讓她憤怒傷心，要求何姓專委在議場道歉。

蔣萬安說，這樣動作確實不妥；台北市產業發展局長陳俊安及市場處長黃宏光答詢皆稱不妥並表達會加強內部訓練。

被議員指控的官員說，擔任專委多年，都持續在第一線協助所有市場及攤商，當時行為確實非常不妥，願意道歉。洪婉臻要求懲處，蔣萬安回應，市場處已在研議告誡，希望市府員工要秉持服務態度，不該有類似不適當動作。（編輯：方沛清）1141202