議員稱隨機攻擊釀視障按摩者風險 北市：加強訓練

（中央社記者劉建邦台北26日電）北市發生重大隨機攻擊事件，議員認為台北車站等處連通道內有視障者經營平價按摩小棧，如遇突發事件，恐釀風險。勞動局今天表示，會提醒業者並加強相關人員防災教育訓練。

國民黨台北市議員王欣儀以質詢資料表示，北市發生預謀隨機攻擊案後，因地點在人流密集且交通商業核心區域釀恐慌，讓民眾對公共場域安全的信心受到嚴重衝擊。

王欣儀說，如台北捷運雙連站至台北車站間及中山地下街有多處由視障者經營的平價按摩小棧，因此區域屬狹長型地下通道，若在尖峰時段加上人潮密集時段，忽然發生突發隨機暴力事件，因視障從業者無法即時辨識危險、對外求援、避難撤離，恐須承受更高風險。

她表示，調資料發現，北市府未對視障從業者若在捷運站體、地下街等公共空間遇隨機攻擊或重大突發事件，提出相關安全指引、求援機制、演練規劃，將成防護落差。

王欣儀說，建議市府參考國外對大眾運輸及地下商業空間作法，訂定兼顧視障者安全指引，避免公共安全政策忽略弱勢族群的狀況。

勞動局透過文字回應，勞動力重建運用處每年皆針對視障按摩從業者辦理服務品質課程，如今年邀北市消防局派員講授地震與火災因應、急救與AED應用，讓視障者建立正確緊急應變觀念及練習急救技巧。

勞動局提到，明年將持續規劃辦理緊急危難處理相關課程，加強視障按摩從業者的危機意識及應變處置，以便遇到危機發生時，可維護自身安全。

勞動局表示，會發函提醒設在捷運公共區域的按摩小站業者，並加強相關行政人員及視障按摩師的防災教育訓練，且會規劃與轄區警局合作演練，盼提升視障者的安全意識。（編輯：李錫璋）1141226