議員競爭最激烈台北松信區 韓國瑜初選唯一支持前藍委費鴻泰助理許原榮

國民黨台北市松山信義區議員候選人提名已成新人參選最激烈戰場，包括朱立倫黨主席時期的發言人楊智伃、李明璇，還有徐巧芯辦公室主任陳暉等，都有意爭取提名。長期跟隨國民黨立委費鴻泰擔任辦公室主任，目前是立法院長韓國瑜辦公室主任的許原榮今日也表態參選，並獲得韓國瑜的唯一支持。

長期跟隨國民黨立委費鴻泰擔任辦公室主任，目前是立法院長韓國瑜辦公室主任的許原榮表態參選台北市松信區市議員，並獲韓國瑜支持。（圖／許原榮臉書）

松山信義區議員此次競爭激烈。本選區應選9席，且因國民黨原任議員王鴻薇、徐巧芯成功轉戰立委，民進黨許家蓓離世，因此出現3席空缺。國民黨現任議員目前有戴錫欽、秦慧珠、詹為元；民進黨包括許淑華、張文潔、洪健益。包括民進黨北市前花卉公司副董事長呂瀅瀅、北市前議員趙怡翔助理郭凡都有意參選；民眾黨則將提名前黨副祕書長許甫。

國民黨提名縣市議員候選人，對於新人參選者在同區發生多人競爭時，將進行初選制度。根據「中國國民黨115年直轄市議員選舉候選人提名特別辦法」，新人、青年參選者則將另外給予加權優勢，包括首度參選、年齡40歲與35歲以下者，在民調時都將有不同程度加權；也就是如果是年齡35歲以內的首度參選者，初選民調加權可達100%之多。另外，國民黨對於現任議員參選連任，將採優先提名方式。

有意爭取國民黨台北市松山信義區議員提名的新人，包括李明璇、楊智伃、議員吳志剛辦公室主任滿志剛、富錦里長李煥中、立委徐巧芯辦公室主任陳暉。

韓國瑜稍早在臉書轉發許原榮粉專貼文，並寫下「這兩年一起工作的日子，原榮的專業、認真、負責有目共睹，是我們團隊的寶藏，這種工作態度，放到哪裡都會發光，原榮加油！」

許原榮也是國民黨代表，年齡已超40，首度參選應可獲加權優勢30%。他在粉專貼文提到，大學畢業後加入前立委費鴻泰委員的團隊，從議會到國會，磨練學習23年；有幸在韓國瑜院長身邊的學習，更是從台北走到美國華府和日本東京，視野從松信擴大到全國，每每騎車穿梭松信大小巷弄，無論是路邊的小建設，或者跨局處的大工程，都有他與大家共同推動建設的記憶，「我已準備好，爭取松山信義國民黨議員的提名。」

