議員籲加速擴大大里都市計畫重劃進度！地政局︰讓售價格還在研議

台中市議會定期大會交通地政業務質詢，市議員蘇柏興關切擴大大里都市計畫重劃辦理進度，並且要求捷運工程局加速推動機場捷運(橘線)。

市議員蘇柏興表示（見圖），擴大大里都市計畫重劃案主要目的是改善交通系統、大里溪治理及整合大里區的都市發展需求。二、三十年來地方殷切期盼，但目前還卡在十多公頃的私有地沒解決，由於徵收與讓售的方式處理金額差距高達80多億，市府如果不想做，應該清楚說明，如過要繼續推動，就要有所作為，拿出具體辦法解決，否則這個計畫持續停滯不前，將影響大里的發展。

地政局長曾國鈞表示，擴大大里都市計畫重劃已經拖了很久，大里溪整治工程都已經完成了，卻還有17.7公頃的私有地沒解決，中央過去曾指示，要以民國81年土地公告現值加四成計算補助費金額約1.6億，如果以讓售的方式處理金額則高達87億，這部分還要研議。