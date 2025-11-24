議員籲推旗津空中纜車 陳其邁：跨局處研議試算財務

（中央社記者蔡孟妤高雄24日電）民進黨高雄市議員李喬如今天質詢表示，盼市府推動「旗津空中纜車」吸引遊客回流；市長陳其邁答詢表示，會請相關局處研議並試算財務，也會向港務公司了解高度限制等技術問題。

李喬如表示，旗津空中纜車已討論多年，但一直紙上談兵；旗津有高雄最獨特海岸線，是最能說故事的一條觀光路線，可惜始終只有想像，沒有真正做到。

李喬如說，旗津受地形限制，交通仰賴過港隧道與輪船，但輪船運載有限，且島內缺乏永續觀光建設；希望市府推動空中纜車，吸引遊客回流，目前纜車卡關問題包括涉及港區、軍區及海岸線等，用地與權責不明確、法規複雜等。

廣告 廣告

李喬如說，此事也缺乏市府跨局處統籌，及缺乏財務評估。她向市府提3項建議，包括擬定旗津纜車完整主軸路線的可行性研究時程、成立跨局處專案小組及提出旗津觀光廊帶升級計畫。

陳其邁答詢表示，旗津目前觀光建設包括舊燈塔再造及日前動工的旗津海岸與市區主要道路或設施再造等，當然連結市區觀光人口到旗津的便捷交通也很重要。

陳其邁說，旗津觀光纜車原本構想希望從新光碼頭連結到旗津，他會請市府觀光局、工務局、交通局等研議，並探詢是否有潛在投資廠商，也試算財務評估。

陳其邁也提到，纜車技術問題就是港務公司的高度限制，後續會再與港務公司了解一下高度限制，是否有船隻等特別考量，能否排除或技術上予以克服等；他並表示，會請市府秘書長召集相關局處做整體規劃。（編輯：陳仁華）1141124