議員籲提高北市生育獎勵 民政局：若財源足「第1胎加碼到10萬」





為了緩解生育父母的經濟壓力，挽救台北市逐年下降的出生率，台北市議員張文潔昨（25）日特別出席民政委員會會議，提案要求提高台北市的生育獎勵金，並獲議會朝野議員支持。張文潔指出北市連續3年編列的生育獎勵補助預算都發不完，「既然如何為何不能增加補助，把本來就編列的預算用在孩子身上」對此，民政局長陳永德回應，只要財源可以，「提高到一胎10萬，我也願意。」

張文潔揭露，「台北市在112年編列生育獎勵補助金8億7000萬元，實際執行金額只有6億9615萬餘元，剩餘1億多；113年編列9億5000萬元，實際執行金額只有7億5444萬餘元，同樣剩餘1億多；114年則是編列7億2000萬元預算，上半年度只發出3億62萬餘元，剩餘部分還有4億2000萬元沒有使用，至於明年115年也編列了6億4000萬的經費。」預算匡列逐年減少，各年度預算執行後均有結餘，且依法不得挪作他用。且北市身為首善之都，補助金的福利竟都低於連江線、雲林縣。

張文潔強調，台北市114年1至9月出生人口為9678位，明顯是近5年來同期最低，預估114年台北市出生人口會創下北市歷年新低紀錄，台北市政府明知生育率下降的同時，編列的經費根本不可能完全用完，剩餘預算也不可能挪用他用，用不完的龐大經費只能回收，既然如此為何不能用在即將出生的孩子身上，緩解本市有生育意願的父母他們的經濟壓力，讓孩子更有餘裕好好成長。

張文潔直言，台北市是首善之都，任何能照顧民眾福祉的政策應該作為先行者，但是北市府在鼓勵生育的作為上連離島的車尾燈都看不到，連江縣生育補助明年起調高為第一胎3萬元、第二胎6萬元、第三胎9萬元；雲林縣則是前三胎皆補助6萬，直言「各縣市都想要挽救生育率，為何就台北市不為所動呢？經費都已經編列了，就不應該犧牲孩子的獎勵跟補助，應該給未來要出生的孩子更多的關懷與獎勵。」

民政局局長陳永德則表示，台北市在蔣萬安市長上任後就曾推動生育獎金加倍送，「當時候是全台灣最高的」。對此張文潔補充，「並不是要無上限的要求提高，而是在你既有的預算編列下，給孩子最大化的利益跟補助，減輕家長負擔，而不是編了一個預算在那邊，用不完然後回收，也不願意讓更多孩子使用，這樣就是矛盾。而且明知生育率下降，除了每年匡列預算減少之外也毫不作為，完全不去思考如何獎勵生育民眾。」

最後在張文潔要求下，由民政委員會會議召集人許淑華裁示，在今年12月30日前，由台北市民政局完成研議，是否要提高生育補助金，並給予議會答覆。

