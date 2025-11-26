議員籲提高友善育兒誘因 北市府：提升補助額度

（中央社記者劉建邦台北26日電）女性因婚姻、生育等脫離職場狀況嚴峻，台北市議員要求市府應提高職場友善育兒誘因。勞動局今天表示，將持續研議提升補助額度及預算，以鼓勵企業共同營造友善育兒職場。

民進黨台北市議員顏若芳透過資料表示，依北市勞動局去年統計，北市非勞動力女性離開職場原因，以料理家務為最大宗，排名第2是求學或升學，雖政府持續推動職場生育友善政策，但成效有限。

她表示，依北市勞動局推動補助雇主辦理哺集乳室與托兒設施等措施計畫執行情形，2020年至去年的每年申請案為83件、核定率95%，預算執行率96.2%，顯見對雇主增設托兒措施政策確有助益。但此政策從實施至今已數次修正，補助規模恐無法因應目前職場。

顏若芳說，北市府對雇主設置哺集乳室、托兒設施新建專業諮詢服務費各維持新台幣1萬元、5萬元，但桃園市、新北市已提高補助，另補助雇主提供托兒津貼等政策，其他縣市已超越北市。

她表示，勞動局應修正「台北市補助雇主辦理哺集乳室與托兒設施或措施經費實施辦法」，強化雇主推行友善育兒措施誘因，才能達到兼顧職場友善及提升生育率的成效。

勞動局表示，「台北市補助雇主辦理哺集乳室與托兒設施或措施經費實施辦法」自2003年發布施行至今，事業單位依法設哺集乳室等措施後，可申請補助。

勞動局表示，為加強誘因，自今年起補助預算從每年236萬元提高至730萬元，並修正此辦法把補助比例上限由雇主實支80%提高90%，如新設居家式托育服務，補助金額由5萬元提高至30萬元。

勞動局表示，將持續研議提升補助額度及預算，期盼可鼓勵企業共同營造友善育兒職場。（編輯：李錫璋）1141126