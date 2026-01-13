議員籲提高復康巴士愛心卡福利 北市社會局允評估

（中央社記者陳昱婷台北13日電）台北市敬老愛心卡將提升計程車最高抵扣上限至85點，但議員張斯綱表示，行動不便長者最常使用的復康巴士仍維持最高扣抵65點規定，應檢討改善。社會局表示，將研議放寬。

國民黨台北市議員張斯綱今天發布書面質詢指出，敬老愛心卡點數7月起將從每月480點提高至600點，敬老愛心計程車的扣抵上限也會從65點調升至85點，盼提升長者外出便利性，立意良善。

不過，他表示，行動不便長者最常使用的復康巴士仍維持最高扣抵65點規定，沒有隨此次政策升級一併修正，導致部分持有愛心卡的長者出現點數再多都用不到怪象，與照顧弱勢、促進交通平權的政策初衷出現落差。

張斯綱說，復康巴士不是一般替代性的交通選項，而是行動不便長者最可行且難以取代的工具，要求市府檢討改善，將這項運具納入此次調整點數運用的政策中。

台北市社會局說明，考量重度、極重度身心障礙者較難使用大眾運輸工具，目前提供復康巴士車資比照計程車費率計算，且補助其中2/3、其餘使用者自付的機制，後續將評估整體預算可負擔程度後，研議放寬使用愛心卡點數扣抵車資門檻。（編輯：黃世雅）1150113