議員籲桃市府完善公園垃圾桶及公廁 曝1招可避免民眾亂丟家戶垃圾

桃園市議員李宗豪指出，雖然目前桃園部分大型公園已設有垃圾桶與公廁，但仍有許多地區型或社區型公園欠缺相關設施，造成民眾使用上的不便。圖：李宗豪提供

桃園市議會今(7)日進行市政總質詢，民進黨籍市議員李宗豪指出，雖然目前桃園部分大型公園已設有垃圾桶與公廁，但仍有許多地區型或社區型公園欠缺相關設施，造成民眾使用上的不便。建議市府擴大試辦範圍，優先選定使用率高、民眾需求明確的重點區域，試行增設垃圾桶與公廁，並依實際狀況逐步克服維運、環保及衛生等挑戰，建立可長期推廣的管理模式。

李宗豪補充，若擔心民眾將家戶垃圾投入公園垃圾桶，可採用特殊規格設計，減少亂丟情況；至於公廁治安疑慮，則可採取夜間上鎖、白天開放的方式管理，兼顧安全。

李宗豪強調，公園設施不僅要漂亮，更要實用。建議市府逐步完善公共設施服務，讓桃園的公園成為市民安心、舒適的休憩空間。

