議員籲爭取興建「小巨蛋」 宜蘭縣府：已規畫初估經費11億

宜蘭縣政府已規畫將宜蘭運動公園體育館改建為「小巨蛋」，初估經費約11億元，預計明年2月向運動部提報爭取補助，盼獲中央支持。（圖／中時記者吳佩蓉攝）

宜蘭時常下雨，議員提案向縣府爭取興建「小巨蛋」，縣府23日表示，已規畫將宜蘭運動公園體育館改建為小巨蛋，未來不僅能舉辦體育賽事，也能承接演唱會、國際會議等多元活動，初估經費約11億元，預計明年2月向運動部爭取補助，盼獲中央支持。

去年人氣樂團告五人返鄉開唱，國民黨議員林岳賢表示，即便1場晴天、1場大雨，2萬名粉絲依舊熱情不減、冒雨聽歌，但凸顯宜蘭人對大型室內館場的迫切需求，有近30位議員連署提案向縣府爭取小巨蛋，鎖定宜蘭運動公園體育館原地重建，原本2000席空間經評估可提升至5000餘席。

廣告 廣告

縣府教育處指出，已啟動將宜蘭運動公園體育館改建小巨蛋的規畫，經費初估11億元，預計明年2月向運動部提送計畫書申請補助，現有體育館是於前縣長陳定南時期興建，使用逾40年亟待更新，縣府也安排拜會運動部長李洋爭取支持，避免計畫最後無聲無息。

林岳賢昨指出，宜蘭多雨、颱風多，小巨蛋不僅是地方民眾需求，更能為觀光與城市形象加值，以告五人演唱會帶動約2億元周邊經濟效益為例，演唱會經濟能讓宜蘭愈來愈好，更可做為體育賽事、展覽、國際會議等多功能場域，盼代理縣長林茂盛在卸任前全力爭取，議會也願意共同北上向中央請託。

林茂盛表態支持並強調會持續推動改建計畫，打造小而美、不造成日後負擔的宜蘭小巨蛋。

此外，國民黨議員楊弘旻指出，除了硬體建設，宜蘭體育人才眾多，卻受限資源不足，建議縣府成立「運動局」，整合教育處體健科與觀光、旅遊等職能，為未來體育與觀光融合發展奠定基礎。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

普發1萬變9千！ 她曝ATM領錢「1慘況」：取消交易也沒用

時隔5年再訪日本卻大改觀！ 他曝「4大差異」：越來越像台灣

芳心暗許1／白定2026春天攤牌大限 鄭麗文黨職藏心機不甩最後通牒令