議員籲設廚餘蒸煮中心防非洲豬瘟 竹縣府允研議

（中央社記者郭宣彣新竹縣18日電）新竹縣議員何智達今天說，防範非洲豬瘟，縣府應在溪南、溪北各設置廚餘處理中心，集中高溫蒸煮後再低價供應養豬戶，以減輕廚餘去化負擔並降低防疫風險。縣府說，將研議。

無黨籍議員何智達今天在新竹縣議會質詢表示，竹縣廚餘有8成用於養豬場，為降低廚餘處理負擔，建議縣府可於溪南、溪北各設立廚餘處理中心，以高溫蒸煮廚餘後再低價販售給養豬戶，以防堵廚餘成為防疫破口。

他說，未來若設立專責的廚餘處理中心，縣府可統一加熱處理，再將合格廚餘分送給豬農使用，可建立穩定去化管道，也能大幅降低成本。

廣告 廣告

何智達說，廚餘中心的核心設備並不昂貴，主要以加熱煮沸1小時確保安全即可，卻能處理全量廚餘並兼顧環保、防疫與成本效益，可望改善廚餘去化問題。

對此，新竹縣長楊文科說，目前中央政策沒有明確的禁止或不禁止廚餘養豬，廚餘養豬是慣行方式，而非洲豬瘟為境外傳染，若能做好把關，發生疫情的可能性就會降低。

至於是否成立統一蒸煮的機制，楊文科表示，將請相關單位研議。（編輯：李錫璋）1141118