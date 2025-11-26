議員籲非洲豬瘟防疫如同作戰 中央、地方與業者辦公聽會面對解決

台中市議員陳廷秀於議會總質詢指出，「非洲豬瘟」疫情發生，源自於邊境防疫疏漏；事件發生當下，盧秀燕市長就指示，「把疫情鎖在案場」，讓病毒沒有外流，解決全國豬農擔憂疫情擴散的憂慮！陳廷秀肯定盧秀燕帶領市府團隊的用心，並做保證談到新到任一週的環保局長吳盛忠，面對剛接任局內所轄環保業務的積極視察、瞭解及處理態度表示讚許。

陳廷秀認為（如圖），疫情爆發前台灣並沒有「非洲豬瘟」案例，可見豬瘟病毒是由境外入侵，其因素包含有：違法寄送國際包裹、還有非法走私、民眾搭機回國偷夾帶帶等可能因素破口！所以就要問，政府的管理機制，到底出了什麼問題？中央、地方要如何共同來面對問題、解決問題最重要；而非只在談「究責」！

陳廷秀認為，對於廚餘處理乾、水分離技術，吳盛忠局長到任後也探尋專業廠商，有關廚餘處理設備及對策！尤其所見自「非洲豬瘟」事件爆發起，盧市長及市府團隊不管平假日，無不繃緊神經、嚴肅以對！

陳廷秀說，整個事件中央有做、但不夠努力，因為制度及執行面不夠明確及快速，當下應該要有明確指示及「授權鏈SOP」！中央與地方能充分合作，地方也才能知道如何來面對及處理！關於這次事件爆發，中央有派國軍協助清消協助，也有建立封鎖線；地方環保局、農業局也派員 進行現場視察及清消作業，但結果卻觸法！這樣制度合理嗎？

陳廷秀指出，利用「廚餘養豬」業界早存在已久，這絕不是破口！因為廚餘養豬成本低適用家庭式、小規模業者；用飼料養豬成本高，如雲林養豬業者，有達到規模經濟才會比較合適！

陳廷秀呼籲中央及地方，需結合相關「利害關係人」，如養豬戶、廚餘運送業者等舉辦公聽會，共同來面對處理後續廚餘問題尋求最佳處理對策，同時期許新聞局；在法制面、政策面也能多編列預算、多宣導來讓民眾得知。