議員籲高市府 吃1個月台灣鯛

口湖漁類生產合作社總經理王益豐（前排右二）、漁民許朱元（前排右三）5日舉行記者會吐露這幾天鯛魚排烏龍案發生後的內心煎熬。（周麗蘭攝）

高雄市衛生局毒鯛魚檢驗鬧烏龍，4日傍晚舉行道歉記者會，口湖漁類生產合作社總經理王益豐未提前得知訊息，從新聞才得知是驗錯了，隨後很多人打電話給他，他說當下心情很複雜，腦袋有點空白。高雄市議員邱于軒5日呼籲高市府「挺鯛魚」，應該要吃1個月台灣鯛。

高市衛生局4日承認驗錯後，立即致電王益豐道歉並約定昨日到口湖致歉，合作社方及漁民的怒氣慢慢被澆熄。王益豐說，過程面臨非常非常大的壓力，本來都是以模範生自許，弄得自己也開始懷疑自己，最後是烏龍一場，那種心情很痛苦很難熬。「那個小姐也不是故意要害我們，但就是疏忽」，「當作是一陣風來，擋一下，讓它吹過」。

漁民許朱元則說，這幾天很擔心養魚沒人要，會「了死」（賠死），沒法睡好，出這個烏龍真的是會害死人，養魚40年沒有遇過這種事情。

岡山區養殖漁業發展協會表示，「雖然說是烏龍一場，但大家還是有種預防心態，這陣子不敢買也不敢吃」，台灣鯛價格也崩盤；上周高雄市台灣鯛池邊價一斤還有30元以上，這星期只剩26元；外銷則從一斤26元跌到23元，可見內外銷都卡關。

高市議員邱于軒昨呼籲高市府要「挺鯛魚」，應該要吃1個月台灣鯛魚。高市議員宋立彬也怒批衛生局重創漁業形象，他要求高市海洋局要做市場調查，釐清養殖戶損失，並研擬相關補償計畫。