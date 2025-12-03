議員籲高雄機場西側圍牆彩繪 陳其邁：未來會打掉、畫飛機不如看飛機

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員李順進今質詢時建議高雄市政府與民航局協調，將高雄國際機場西側圍牆做彩繪，讓高雄門面多點色彩；市長陳其邁透露，那裡未來會打掉，畫飛機不如看飛機。

李順進說，先前委請高市觀光局在機場北側圍牆進行彩繪，感覺效果非常好，但他感覺位於機場西側、中山路旁的機場圍牆更需要多點顏色。

他進一步提到，機場西側圍牆是許多民眾環台到高雄時的第一站，結果視野都是路邊工廠跟灰色圍牆，他覺得中山路常塞車，可順勢在圍牆上進行彩繪，讓用路人把握塞車時間，多認識一下高雄。

陳其邁答詢表示，市府已跟民航局協商，未來機場西側部分圍牆會打掉，民眾可直接在這裡看飛機降落，預估明年1月可完成，在那邊畫飛機，不如在那裡看飛機，視野很開闊；但旁邊可能還有部分圍牆，還是可以畫畫。

陳其邁透露，高雄機場部分圍牆可能打掉重新設計，民眾有機會在附近看飛機，圖為高雄機場。(記者王榮祥攝)

