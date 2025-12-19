議員索資天數爭議 林奕華親赴議會說明

台北市長林奕華19日下午於民政委員會備詢室，向委員會議員們說明有關議員索資解禁不需3日內提供爭議。（丁上程攝）

台北市議會民政委員會18日下午原邀請台北市副市長林奕華出席，說明有關議員索資解禁不需3日內提供爭議。不過林以有重要會議為由未列席，遭民進黨議員批評不重視委員會決議，因此暫停審議民政相關局處預算。19日下午民政委員會再度開會，林奕華也現身委員會備詢室，向議員說明索資爭議，並於後續會中由祕書長李泰興專案報告，讓民政部門單位的預算得以繼續審議。

針對台北市議員索資問題，過往數度發生議員不合理索資狀況，除有議員辦公室要求「當天索資當天就要」，或是「當天晚上索資隔天上午要」，導致公務員必須加班整理資料。市長蔣萬安於今年6月中旬的市政會議中裁示，一般索資案件3個工作日，如遇需較長作業時間或特殊案件者，得延長至7個工作日或另案協調方式處理。

不過這樣的做法一出引發議員反彈，台北市議會民政委員會在11月25日的會議中，要求林奕華於下次會議列席，並說明延長索資提供時間的原因。不過18日下午林奕華以有重要會議為由未出席會議，僅由府會聯絡人趙光中出席，引發與會議員不滿，委員會第一召集人、民進黨許淑華也裁示，在市府未給出具體回應、林奕華出席前，相關預算暫停審議。

19日下午民政委員會繼續舉行會議，林奕華也現身委員會備詢室，但仍維持「不進委員會」默契，林在備詢室向委員會議員們說明約40分鐘後，也同意由主管單位秘書處首長李泰興專案報告。後續民政部門相關單位的總預算及追加減算也得以繼續審查。

