議員肯定「台中有鈣讚」盧秀燕提醒中央別把孩子牛奶錢A掉了

台中市議員吳佩芸針對市府編列近2.8億元推動的「台中有鈣讚」計畫進行質詢。（吳佩芸提供）

台中市長盧秀燕。（馮惠宜攝）

台中市議會5日進行三讀議案第二讀會，市議員吳佩芸針對市府編列近2.8億元推動的「台中有鈣讚」計畫進行質詢，她指出，中央「班班有鮮奶」計畫失敗停擺後，原編列給全國各縣市的補助款項不應被挪用。對此，市長盧秀燕脫口：「中不要把孩子的牛奶錢A掉了！」呼籲中央應將當初編列給全國各縣市、總額達40餘億元的專款專用經費歸還給地方。

吳佩芸首先肯定市府「台中有鈣讚」計畫，該計畫規畫讓公私立國小及以下孩童每周可喝一次鮮奶或替代蛋白質飲品。但她提醒市府必須正視並避免重蹈中央「班班有鮮奶」在2024年底宣告停擺的錯誤。

吳佩芸指出，當時因人力與冷鏈運送等問題未妥善規畫，導致教師與行政人員需額外負擔大量管理工作，甚至累壞了學校的人力。

針對中央計畫的失敗經驗，盧秀燕回應，中央計畫失敗的主因確實是增加學校教師勞務，台中市新計畫正是針對這些問題加以改進。讓孩子們直接去超商兌換，大幅減輕學校行政人員和教師的負擔。透過超商本身具備的冷藏設備，有效解決鮮奶的冷鏈和保存問題。另，孩童可以根據自己的時間和需求去兌換，更具彈性。

盧秀燕也說明，此方法是借鑒其他縣市已實施效果不錯的經驗；但吳佩芸議員仍提醒，對於偏鄉或和平區的學生而言，前往超商領取鮮奶的便利性可能仍是一個考驗，市府必須在規畫上通盤思考，確保所有學童，不論身處城鄉，都能公平享受到這項營養補充政策。

