議員艱困選區 蘆洲三重 藍軍深耕突圍

民進黨新北市議員李宇翔（見圖）。（張鎧乙攝）

新北市議員選舉倒數，第4選區（蘆洲、三重）及第1選區（淡水、八里、三芝、石門）、第2選區（林口、五股、泰山），分別被藍綠視為艱困選區，不同政黨議員們力拚連任，不約而同指出拓展中間選民支持，才是勝選關鍵。

新北市多個選區長期呈現政黨比例失衡，在藍綠優勢明顯的板塊中，少數席次往往成為最艱困、卻也最具指標性的戰場。第4選區（蘆洲、三重）為民進黨長期占優勢選區，國民黨議員王威元從里長做起、逆勢中突圍。

王威元說，以曾任里長的基層歷練作為最大資本，刻意淡化政黨對抗，轉而深耕公園改造、通學廊道、校園設備與停車空間等生活議題，塑造「找得到人、解得到問題」的形象。他坦言，中央選舉的政黨對抗愈烈，地方選舉反而更需要個人經營與謙卑姿態，才能在結構劣勢中爭取中間選民。

鄭宇恩是第1選區（淡水、八里、三芝、石門）民進黨唯一1席議員。她強調，多席次設計的意義在於讓議會不淪為單一聲音，少數席次更肩負監督責任。即使監督不討喜，她仍選擇緊盯預算、工程與政策品質，從交通、教育到醫療等民生議題累積信任，逐步拓展中間選民支持。

此外，李宇翔同樣是第2選區（林口、五股、泰山）民進黨唯一1席議員。他指出，林口、五股近年大量年輕家庭移入，較不受傳統意識形態綁定。為在多席夾擊下被記住，他選擇強化交通通勤與教育資源等「新住民痛點」，同時跳脫傳統跑攤，透過空戰、跑團與議題操作，創造與選民不同的接觸方式。