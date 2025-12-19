議員蔡宗智轉跑道 率先宣布參選名間鄉長整合在野力量

府會首長多位議員都出席相挺蔡宗智參選名間鄉長。（記者扶小萍攝）





距明年選舉尚有近年時間，南投縣議員蔡宗智19日在議長何勝豐、縣長許淑華等陪同下，於議會會議室宣布將以無黨籍身分參選下屆名間鄉長，與現任民進黨鄉長陳翰立競逐，他並指會整合在野各黨以最大力量爭取勝選。

蔡宗智為現任縣議員，上午記者會有府會首長何勝豐、許淑華外，國民黨團書記長陳淑惠、民眾黨議員簡千翔，與10多名國民黨籍議員等出席相挺。

蔡宗智服務地方10餘年強調23村每寸土地都熟悉。（記者扶小萍攝）

蔡宗智指出自己雖以無黨籍出征，但仍會尋求國民黨與民眾黨、無黨在野力量整合來翻轉名間。由於前議員史雪燕已表態要選鄉長，蔡宗智也說各人有參選的權利，將會尋求最大整合的可能。

廣告 廣告

蔡宗智強調會整合在野力量參選。（記者扶小萍攝）

許淑華縣長則指出，蔡議員已宣布參選，史雪燕也已表態且勤走，她的身分能否參選需俟中央修法確定，不論如何我們都會結合在野力量挑戰民進黨現任鄉長，所以無論國民黨民眾黨或無黨籍出戰，都會整合最強人選挑戰。

議長何勝豐期許縣府與鄉鎮長都要同心協力求發展。（記者扶小萍攝）

至於選舉期間可能面臨名間鄉興建再生能源中心的攻防議題，許淑華指出縣府已數度向全縣民眾訴求也表達目前進度，縣民會樂觀其成興建焚化爐。在各種民調、地方說明會、領鄉親參訪各地焚化爐等，都獲很高的評價。

許淑華說名間鄉垃圾已堆積3萬噸以上，造成的臭味，是身為鄉長極力要去解決的，焚化爐目前已進入環評作業，蔡議員也表示只要縣府過程是公開合法的，並取得環評數據說服民眾他會強力監督，縣府會視環評結果如果適合興建焚化爐，將會積極籌劃下階段，如果不適合興建自然會另覓他處。

蔡宗智表示，他擁有長照服務的實務經驗，更能看見長輩眼中的期盼，體會家庭照顧者的辛勞；從農水路修繕、八卦山旱灌工程，到推動體育產業、爭取全國健美賽事落腳南投，甚至是關懷新住民二代的多元發展。他深信：服務不分「大細漢」，照顧更不應該分顏色。這也是他選擇以「無黨籍」參選的原因因為名間鄉的未來，不該被政黨色彩限制，而是要讓所有好的政見都能實現。

蔡宗智強調名間鄉23村、372鄰，每一寸土地都熟悉，其施政將聚焦四大核心科技農業：提升名間農業產品的國際競爭力；青年返鄉：創造在地更多就業機會，核心目標是「讓名間鄉人口結構年輕化，解決農村老化與產業斷層的問題」。幫名間的孩子鋪好回家的路。用科技農業讓他們看到希望，用完善的福利解決他們的負擔，讓名間不只是一個養老的地方，更是一個充滿活力的創業舞台；全齡福利：長者與兒童的社會福利，深化長照與幼托；基礎建設升級：持續優化基礎設施，讓名間宜居。



更多新聞推薦

● 卓揆不副署藍白再修版《財劃法》 立院在野黨團聯合提案彈劾總統