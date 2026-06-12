議員蔡筱薇籲加速道路建設 打通台南東區發展任督二脈
隨著南台南副都心、平實區域開發、捷運藍線及轉運站等重大建設陸續推動，東區正迎來新一波發展契機，然而人口與商業活動快速增加的同時，交通壓力也日益沉重，台南市議員蔡筱薇今(2)日表示，完善道路系統是支撐城市發展的重要基礎，市府應提前布局區域路網，透過重大道路建設串聯東區、仁德及永康周邊生活圈，避免未來交通問題成為發展瓶頸。
蔡筱薇指出，目前東區最具指標性的交通議題之一，便是平實路延伸銜接高速二街的可行性，平實重劃區近年快速發展，未來人口、商業及交通需求勢必持續增加，但現階段東西向車流大多仰賴小東路及裕農路，尖峰時段壅塞情況已相當明顯，若能透過平實路延伸開闢道路，串聯裕永路及國道一號周邊路網，將有機會形成新的東西向交通廊道，讓民眾下大灣交流道後可直接銜接至成大周遭。
蔡筱薇表示，市府可行性評估報告指出，目前受限於網寮南營區、彈藥庫及油庫等國防設施因素，相關方案尚無法推動，但隨著平實區域逐漸發展為高密度住宅及商業區域，國防設施長期位於人口密集區域是否適宜，值得中央與地方共同檢討，建議未來若國防部有營區整併、遷建或設施搬遷規劃，市府應立即重新啟動評估作業，把握契機打通東區關鍵交通節點。
市長黃偉哲表示，東區人口密度高居全市前三，隨著平實園區的蓬勃開發，區域交通需求與日俱增。未來除積極安排現場會勘外，更將於行政院會向國防部長爭取支持，共同研議可行之替代或解套方案，期盼早日打通交通瓶頸，以回應全體市民對東區發展的殷切期待。
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