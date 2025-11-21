議員要求加速去化掩埋場垃圾 盧秀燕保證：任內中市不會有垃圾大戰





臺中市議會定期大會市政總質詢，市議員蘇柏興關切大里地區各項建設及垃圾掩埋場與醫療廢棄物焚化廠等議題，要求示市府盡速去化大里垃圾掩埋場垃圾，不再核發老舊醫療廢棄物焚化爐許可證，市長盧秀燕保證，在她任內臺中市不會發生垃圾大戰。

非洲豬瘟引燃廚餘及垃圾處理議題，市議員蘇柏興表示，由於文山焚化廠改建工程延宕，使得大里垃圾掩埋場堆置了大量垃圾，變成是大里很不光榮的地方，市府應該拿出具體辦法加速去化，將大里掩埋場變成環保公園，轉型成讓民眾運動休閒的地方。此外，針對過去臺中市及近來外縣市都傳出遭不肖業者濫倒廢棄物的狀況，市府一定要加強稽查取締。

市長盧秀燕表示，她保證在她任內臺中市不會發生垃圾大戰，不會發生垃圾亂倒的狀況、市民也不會垃圾無處倒，即便有垃圾周轉的地方也是合法的。大里垃圾掩埋場是合法掩埋場，由於台中市的垃圾焚化爐老舊，焚燒垃圾效率下降，蓋新的焚化爐並不順利，也需要時間處理，新焚化爐在她任內會開工，下一屆市長會完工，到時候堆置垃圾就會快速去化。目前市府先進行打包計畫，11月底開始就會開始打包，第二波打包計畫也隨即會啟動，此外，還有SRF計畫將垃圾製成燃料棒也已經發包成功，目前正建置中，從現在開始到明年，大里垃圾場的垃圾會有相當程度的減量及去化。

此外，蘇柏興還關切大里一處醫療廢棄物焚化爐，當地居民抗議業者違規紀錄多，空氣中經常瀰漫臭味，這處焚化爐廢棄物處理許可證即將到期，希望市府謹慎處理，不要再發給許可證。市長盧秀燕表示，一個城市必然會產生廢棄物，大城市醫療廢棄物肯定很多，有效的解決比較重要，垃圾必須放在合法場地，必須符合空氣、汙水排放標準，對於大里這處醫療廢棄物焚化爐換照案市府會審慎評估，採取嚴謹標準，以維護市民健康為首要考慮。

市議員蘇柏興表示，臺中市大里區成功國中創校40年來缺乏大型室內集會場地，感謝盧秀燕市長支持，市府建設局投入近3.2億元推動「成功國中多功能活動中心暨地下停車場新建工程」，滿足停車需求並提升教學環境。此外，也希望建設局能盡快爭取天山營區供地方使用，闢建為運動公園，並且希望市府加速推動台中捷運橘線，因為這是連接機場的重大公共運輸，一定要盡快動工。市長盧秀燕感謝蘇柏興積極為地方爭取建設，完成許多過去沒有完成的事項，包括大里霧峰區的多項交通建設、國民運動中心、多所學校的禮堂等，大里行政中心也即將規劃完成。

