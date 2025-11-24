議員要求台中超巨蛋「不過度讓利給財團」 盧秀燕不滿稱人身攻擊

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中超巨蛋案目前進行可行性評審議，預計明年秋天，台中市長盧秀燕卸任前簽約，民進黨台中市議員謝家宜、陳淑華在議會質詢，針對「不會過度讓利給財團」要求盧秀燕具體承諾，謝家宜猛烈要求「請你承諾」，引發盧秀燕不滿，回稱臆測(讓利)是人身攻擊，台灣(民間自提BOT建設)公開透明，違法就會法辦。

盧秀燕任期到明年12月，台中市府計畫採取民間自提BOT模式興建，於明年秋季前完成最優投資人甄審程序並簽訂建設契約，謝家宜上午在議會質詢，要求盧秀燕在卸任前簽約，承諾「不會過度讓利給財團」造成人民損失，盧秀燕回稱，台中巨蛋及超巨蛋都符合公共利益，兩個案子公開都可以監督，請議員放心，像台北及國外很多是大小蛋，符合不同規模賽事及藝文活動。

謝家宜批評，市府不要忘記先花100億元蓋巨蛋，還要蓋超巨蛋，要求盧秀燕承諾「不會過度讓利給財團」、「請你承諾」，盧秀燕回稱，她相信議員會善盡監督責任，至於人身攻擊是臆測，就像在台北蓋巨蛋，「經過3個市長沒有人送法辦」，台灣(民間自提BOT建設)公開透明，違法就會法辦。

台中市議員陳淑華認為謝家宜遭抹黑，批評盧秀燕說，巨蛋經費追加到百億元，竟然還在短時間提出超巨蛋，還抹黑議會人身攻擊，台中有垃圾山拖7年，又要在短時間蓋超巨蛋，「要求你提出不能讓利有過分嗎？竟然還要抹黑議員。」

