議員要求提高北市生育獎勵金 民政局：財源若足夠「第一胎加碼到10萬」

〔記者孫唯容／台北報導〕為了挽救台北市出生人口，台北市議員張文潔今(25)日在民政委員會提案，要求提高台北市的生育獎勵金。張文潔揭露北市連續3年編列的生育獎勵補助金都有剩餘，既然如何為何不能增加補助金給孩子，且北市身為首善之都，補助金的福利竟都低於連江線、雲林縣。民政局長陳永德回應，只要財源可以，「提高到第一胎補助10萬，我也願意。」

張文潔表示，台北市在112年編列生育獎勵補助金8億，剩餘一億多；113年編列9億，同樣剩餘1億多，114年編列7億多，只發出3億多，剩餘部分還有4億沒有使用，115年也編列6億多的經費，這些經費根本不可能完全用完，剩餘預算不可能挪用他用，用不完只能回收，既然如此為何不能用在即將出生的孩子身上，因此她認為生育獎勵補助有提高的空間。

張文潔直言，台北市是首善之都，任何事情都應該跑在最前面，但是北市府現在並沒有跑在最前面，目前連江縣將在明年起調高生育補助，第一胎3萬元、第二胎6萬元、第三胎9萬元，第四胎起更補助高達15萬元，雲林縣前三胎都是6萬，待遇都比台北市好，「各縣市都想要挽救生育率，為何台北市都不為所動呢？經費都已經編列了，就不應該犧牲孩子的獎勵跟補助，應該給未來要出生的孩子更多的關懷與獎勵。」

張文潔說，明年起中央要給予補助10萬，她並沒有要求北市同等給予，但是北市可以做到的，就應該在你預算編列的情況下，給孩子最大化的利益跟補助，減輕家長負擔，也讓孩子更有餘裕的長大。該經費寧可編列然後回收，也不願意讓更多孩子使用，這樣就是矛盾。

陳永德表示，台北市在蔣萬安市長上任以來就推動生育獎金加倍送，第一胎從原本2萬變4萬，第二胎4萬、第三胎以上每胎5萬，當時候是全台灣最高的。議員許淑華也追問這樣生育率有增加嗎？陳永德回應，「沒有」，不過只要財源可以，他願意提高補助，「就算提高到第一胎10萬我也願意」。

張文潔也補充，她也當面跟蔣萬安講過，經濟壓力是很多父母的負擔，要緩解他們的壓力，你們才有業績，不然生育獎金是要發給誰？鼓勵生的情況下，沒有給予獎勵，誰願意生，要求民政局在今年底前完成研議。最後許淑華裁示，在今年12月30日前，民政局完成研議，是否要提高生育補助金，並給予議會答覆。

