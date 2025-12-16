議員要求提高YouBike保額及納保樣態 北市府允諾

（中央社記者劉建邦台北16日電）議員提及YouBike會員已達400餘萬人，但自行車傷害險保額卻不足，僅限發生事故、住院、失能，難以確保騎士安全，要求提高保額、增加納保樣態。台北市交通局允諾研議。

台北市議會交通委員會今天下午開會審議市府及議員提案，並討論包含民進黨議員許淑華的提高YouBike公共自行車傷害險保額及增加保險理賠納保樣態提案。

許淑華表示，YouBike會員至3月底達432萬餘人，但2023年至今年3月底，騎YouBike事故有1154件，僅193件獲理賠，比例約16.7%。

廣告 廣告

她說，2023年YouBike公共自行車傷害險的投保總額為新台幣542萬餘元、去年987萬餘元，認為投保金額與會員數根本不成比例。

依規定民眾騎YouBike受傷，僅對身故、失能、住院可申請理賠。許淑華表示，曾接獲陳情，曾有小朋友騎YouBike受傷送醫，因未住院，無法申請保險，有些案例是在門診被院方判定眼睛受傷，同樣是未住院，無法申請理賠。

許淑華要北市交通局研議提高公共自行車傷害險保額及增加保險理賠納保樣態，提案獲其他在場議員支持。

國民黨台北市議員王欣儀說，過去YouBike是未有保險，經她與其他議員爭取市府才投保，但目前僅對失能等3狀況賠償，應從與業者簽訂契約進行改善。支持提高保額增加納保樣態的提案，交通局應持續努力，且可評估找市府有官股的保險業者協助後續。

台北市交通局長謝銘鴻答詢，9月已邀消基會、產險業者等單位研議公共自行車傷害險增加理賠項目可行性，將朝擴大醫療行為如包含門診等評估，已有1家保險業正估算方案保費。

他說，目前僅針對住院等3狀況理賠，確實發現近期騎乘人數增加，出險樣態也變多，有些案例確實是因未住院無法獲理賠，針對議員建議將評估納為後續方向。

議會交通委員會通過提案，要求交通局研議提高保額並增加保險樣態，且在與業者換約時納入議會意見。（編輯：張銘坤）1141216