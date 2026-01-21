議員要求普發現金 盧秀燕籲中央公布施行立院版財劃法

【民眾網諸葛志一臺中報導】台中市議會 21日召開臨時會，市議員江和樹關心台中是否有機會推動普發現金政策，盼市府能再說明立場與財務條件。市長盧秀燕回應表示，中央補助台中較去年減少157億元，市府目前正為財務調度傷腦筋，若要普發現金須先解決財政缺口，若中央依國民黨版財劃法撥補數百億元，台中確實有機會評估普發現金。

江和樹指出，近期常聽到「經濟成果、全民共享」的說法，若中央未來依財劃法撥補經費，市府應積極爭取並審慎規劃普發現金，讓市民看見市府的態度與決心。他也呼籲市府應拚拚看，在財務許可下回應民意。

盧秀燕說明，市府並非不想發現金，而是今年度中央對台中的補助大幅減少，加上行政院尚未公布施行立院通過的財劃法修正版，導致地方政府的相關經費未到位，反而還被扣減補助，能否普發現金，關鍵仍在中央財源是否到位。