議員要求超巨蛋勿過度讓利財團 盧秀燕：人身攻擊

（中央社記者郝雪卿台中24日電）民主進步黨台中市議員謝家宜等人今天在質詢時要求市長盧秀燕承諾，在超巨蛋簽約時不要過度讓利財團，讓市民蒙受損失，盧秀燕認為，這種臆測是對她的人身攻擊。

民進黨市議員謝家宜、陳雅惠、張芬郁、蕭隆澤、陳淑華、陳俞融等人，今天在市議會市政總質詢中關心台中巨蛋與超巨蛋執行進度。

謝家宜說，超巨蛋的BOT案，為民間提案，市府因為民間提案就快速的啟動，而且盧秀燕一再表示希望在明年底前完成簽約，身為市長應為市民利益把關，要求盧秀燕承諾絕對不會過度讓利，損害市民利益。

盧秀燕表示，她當然可以承諾，但對這種臆測對她而言是一個人身攻擊。以台北大巨蛋來說，過程歷經3位市長，也沒有人因為過度讓利送法辦。議員有權利做這種臆測，任何人都有權利，台灣社會已經很公開透明了，任何違法就要接受法律制裁。

謝家宜認為，議員職責在監督市政，但今天在議會監督公共建設政策的進行，要求市長為市民利益計，不要過度讓利財團，卻被市長認為是人身攻擊，不可思議。

隨後，陳淑華質疑，盧秀燕「見笑轉生氣」竟然把公共政策當作人身攻擊。張芬郁也說，「不要過度讓利給財團」，是非常重要的提醒，而非臆測，沒想到盧秀燕反應這麼大，盧秀燕無須過度解讀，否則反而變得奇怪了。（編輯：陳清芳）1141124