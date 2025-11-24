中部中心報導

台中市陸續"孵蛋"，除了還沒有蓋好的大巨蛋，"超巨蛋"也在進行可行性評議，民進黨議員質詢，要求盧秀燕承諾，"不會過度讓利給財團"，盧秀燕回嗆，"讓利"是人身攻擊！綠營還追問盧秀燕，上週五針對豬瘟事件訴委屈，真的有這種感受嗎？盧秀燕連說三次，自己不委屈！

議員要求超巨蛋"不過度讓利" 盧秀燕:這是人身攻擊

超巨蛋計畫圖曝光。這個建築物，類似貝殼嗎？又像是一片葉子，這是廠商提的"超巨蛋"計畫圖，但是還沒有定案。台中市的"超巨蛋"，預定建在水湳經貿園區，目前正在進行可行性評審議，預定明年秋天，在盧秀燕卸任前就會簽約！議員質疑，台中市先花100億元蓋巨蛋，大顆蛋還沒孵出來，又要蓋超巨蛋，要求盧秀燕承諾，不會過度讓利給財團，卻被盧秀燕回應，這是人身攻擊，綠營又嗆回去！

綠營炮火也很猛的，是這個，上週五盧秀燕在接受國民黨議員質詢時，說台中市政府主動通報，還被罵個半死，感到十分委屈，星期一綠營追問，真的很委屈嗎？話題發酵，盧秀燕反駁，是替基層抱屈！到底是委屈，還是推諉卸責，議會攻防，成輿論焦點。





