議員質疑北捷監視器失靈 蔣萬安：可相互備援

（中央社記者楊淑閔台北21日電）北捷台北車站、中山站周邊19日發生無差別攻擊釀死傷，有議員質疑犯案時間過長，恐與監視器失靈有關。台北市長蔣萬安今天表示，根據北捷回報，監視器可相互備援。

27歲張文19日在台北捷運台北車站與中山站周邊隨機傷人釀死傷。

蔣萬安今天出席1219事件緊急維安應變小組會議後接受聯訪，媒體提問有市議員質疑這次嫌犯犯案過程長得比較離譜，跟監視器失靈有關，也沒大量部署警力，在這麼重大的治安缺失上，應該要有人負起政治責任。

蔣萬安說，台北捷運公司有回報，同一個場域都有裝設多支的監視器，由相關的主機進行系統控管，所以是相互備援。

他還說，目前就是提高全市的維安，以確保市民的安全，這是最優先的考量，會讓警方持續深入追查，另一方面，市警局也會跟內政部警政署對1219事件做檢視，並提出改進精進方案，並會向中央就捷運警察編制員額積極爭取，經費上，市府可以的話，都會全力支援，希望加強全市市民的安全。

北捷總經理黃清信說，這次事件的北車板南線B2區域總共有4組所謂的數位影片錄影機DVR，一個主機有4組，本身這個地方是封閉的空間，當初設計有備援的觀念，萬一有一組有畫面異常，還有3組可以比對畫面。

但他也說，事實上這次確實有一組在事發的前一天硬碟磁區發生故障，而比對是需要花比較多的時間。

有記者追問，但是就是沒辦法在第一時間掌握嫌犯逃亡路線。黃清信僅說，歹徒第一時間在捷運站已做變裝，之後丟煙幕彈、燃燒彈，然後做了二次變裝，夾著人群進了北車紅線，是比較特殊的作案方法，會再研究怎麼盡快確定犯罪型態。

最後，黃清信重申，所有嫌犯的動線從Ｍ8進到中山站地下街出到地面，整個路徑有完整追溯，時間點都有，有完整截取，因為系統設計時有考慮萬一有異常發生，都有備援方式確保畫面可以完整取得。（編輯：張銘坤）1141221