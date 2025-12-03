議員質疑台中砸4億補貼公車遭 交通局回應了

市議員陳俞融針對市府提案「公路公共運輸永續及交通平權計畫」提出質疑。（馮惠宜攝）

交通局長葉昭甫表示，台中公車補貼是因路網擴增及中央補貼額度未調整所致。（馮惠宜攝）

台中市議會3日審查市府提案二、三讀會，市議員陳俞融針對市府提案「公路公共運輸永續及交通平權計畫」提出質疑，直指市民狂燒近4億元納稅錢，換來的卻是年近8000件的公車脫班與過站不停事件。交通局長葉昭甫回應，高負擔是因路網擴增及中央補貼額度未調整所致，強調已啟動全台唯一的自動稽核系統，目前準點率約95％至96％，並將評鑑結果與補貼金額掛鉤，要求業者提升服務。

陳俞融議員在審查會上指出，該計畫總經費高達5.2億元，其中中央補助僅佔26％，而台中市庫必須負擔的配合款卻高達3.9億元，占了整筆預算74％。她質疑，市府承擔了近3／4的經費壓力，對業者的掌控力卻相當薄弱。

她引述交通局統計數據，光是台中市一年內公車異常發車及過站不停的案件就接近8000件。她痛批，公車脫班、減班、駕駛態度不佳、甚至拒載長輩等問題，已成為台中公車的共同負面印象。陳俞融要求市府必須說明，這筆5.2億元的投入，具體能改善多少「駕駛荒」問題？能否保證尖峰時刻的準點率？她警告，若市府無止盡地當業者的「提款機」，卻無法在契約中要求具體的服務指標改善，這筆高達74％的市庫配合款是「花得非常不值得」。

對此，交通局長葉昭甫回應，議員質疑的5.2億元主要用於「市區汽車客運業營運虧損補貼」，是專門針對服務性路線。他強調，根據《國家大眾運輸發展條例》，政府本來就有責任編列預算填補服務性路線的虧損，這是政府應盡的職責。

他也強調，台中市的公車路線從縣市合併前的100多線大幅擴張至現在的240線。路線、班次增加導致虧損隨之增加，因此地方必須編列更多配合款。針對服務品質和脫班問題，他表示，台中市已啟用全台唯一的「公車發車自動稽核」系統，目前公車的發車準點率約在95％至96％之間。另，市府也啟動半年一次公車評鑑制度，並將評鑑結果與虧損補貼的比例勾稽，如果業者評鑑分數較差，其領取補貼會被「打折」，此舉能確保業者的服務表現與補貼收入聯動。

