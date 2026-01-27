議員質疑提早徵新單位副處長 竹市府：屬前置準備

（中央社記者魯鋼駿新竹市27日電）有新竹市議員指出，竹市府擬增設養護工程處與數位發展處，但組織條例尚未三讀通過，竟已開始徵聘副處長。市府表示，屬前置準備，待議會審議通過生效後，才會完成甄審。

新竹市議會第11屆第19次臨時會今天由新竹市政府進行「市府組織編制新設養護工程處、數位發展處之規劃與進程」專案報告。

民進黨新竹市議員楊玲宜會中指出，新竹市府組織自治條例修正草案仍在審議階段，市府卻已辦理數位發展處副處長的任用程序，完全無視地方制度法規定，且今天的報告對於人力員額配置與權責調整均未清楚交代。

時代力量竹市議員林彥甫說，市府113年底成立「公園及觀光區設施維護管理中心」，但因人力不足導致成效不彰，原本議會支持今年度預算將增加7名人力，未料該中心將變成景觀維護科，質疑「說變就變，根本是浪費公帑」。

新竹市政府人事處透過文字表示，有關人事任用程序，僅屬前置行政準備，仍須待竹市議會審議通過及修編案生效後，接續完成甄審作業才會依法發布，並無違法或不尊重議會情事。

關於公園及觀光區設施維護管理中心（公管中心）組織調整，人事處表示，113年設公管中心是受當時一級機關總數限制，為避免工程業務過度集中而以二級機關專責分擔；現因中央修法放寬上限，通盤檢討後整合至養護工程處，屬因應法規與業務發展之組織調整。（編輯：李淑華）1150127