議員質疑淡水停水補償受限 新北：加開其他欄填報

（中央社記者曹亞沿、黃旭昇新北4日電）淡水停水長達139小時，昨晚全面復水。新北市議員鄭宇恩說，市府停水補償申請表只能填報買水、維修水塔馬達，補償不應淪為空頭支票。市府回應不限2項目，已加開「其他」欄位讓民眾填報。

淡北道路工程11月27日挖掘主線高架橋基樁時，施工廠商不慎鑽破自來水管線，自11月28日起暫停供水，影響範圍涵蓋淡水區16個里，共約6.2萬戶。

台灣自來水公司12月2日搶修完成恢復供水，但仍有部分社區進水不順暢無水可用，引發民怨。淡水區長陳怡君今天向記者表示，3日晚間7時20分已全面復水，海洋都心等所有社區都已有水可用，但有些社區可能水壓不夠進水量稍小，需再請台水等單位提供技術協助。

新北市議員鄭宇恩表示，淡水居民歷經最高139小時停水後，現在好不容易有時間能好好了解停水補償，但打開「淡水區停水補償措施應保全之證據資料表」表單，卻發現只能針對買水和維修水塔馬達申請補償。

鄭宇恩說，侯友宜1日曾在臉書上表示，將補償停水戶財務、營業損失、外宿費用等，但線上申請表單項目卻只有「購買水、水塔馬達空轉修繕費用」，沒有「營業損失、外宿、餐飲費用」欄位，更無法比照基隆補助水塔清洗、濾心更換，質疑市長承諾跳票，呼籲市府履行承諾，別讓停水補償淪為看得到吃不到的空頭支票。

新北市政府回應，停水補償表單中購買水、水塔馬達空轉修繕費用的2項憑據，為「包括但不限於」，市民也可提出其他損失支出憑據，目前線上表單已加開「其他」欄位，淡水區公所專責窗口也將再向市民說明。

至於店家營業損失部分，市府表示，昨天市長已公開說明將由市政府代位求償，市府會受理店家提出的營業損失資料，並要求淡北道路施工廠商必須與損失店家協調，店家可至淡水區公所專責窗口或以線上表單提出申請。（編輯：林恕暉）1141204