議員質疑覆土出包 中市府：絕無使用粒徑較大土方

（中央社記者趙麗妍台中31日電）台中市議員江肇國昨天表示，市府晚間調派各區隊包商載土加強文山垃圾掩埋場覆土，但包商的土充滿石頭、土塊，根本不能用。市府今天說，「絕對沒有使用」粒徑比較大的土方。

台中養豬場爆發非洲豬瘟疫情，台中市環保局主秘江明山今天在非洲豬瘟中央前進應變所記者會上表示，覆土規定選擇粒徑比較小的沙土，可防止臭味及達到密閉的效果，因文山掩埋場因還有廚餘水冒出，需要加強覆土，建設局提出的土方粒徑比較大，環保局認為不適合，並未讓土方進到掩埋場，強調「絕對沒有使用」粒徑比較大的土方。

民進黨籍台中市議員江肇國30日晚間在臉書（Facebook）發文表示，市府動員建設局養工處，要求連夜調派各區隊的包商載土進去文山垃圾掩埋場。但這些包商的土充滿石頭、土塊，根本不能用，不能用來覆蓋廚餘，臨時被叫來的包商們又被請回了。

江肇國指出，是誰下令叫建設局養工處提油救火，更質疑台中市環保局的土是否真的足夠依照中央標準，每50公分廚餘覆蓋30公分的土，萬一又發生土不夠，無法遵照中央標準，會不會又聽高層指令，偷偷使用建設局的非合規土壤。

台中市政府環保局昨天深夜透過文字稿表示，文山衛生掩埋場加強覆土，市府各單位齊心協力、一起合作。至於各種土方及土石的適用性，環保局都會謹慎使用，務必達到符合中央規定最好的覆土效果。（編輯：黃名璽）1141031