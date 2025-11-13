議員質疑豬瘟疑點 盧秀燕坦承至今不知病毒何來

陳本添說，非洲豬瘟天選之豬場？問誰在害台中？

台中市議會昨（十三）日起進行市政總質詢，國民黨議員陳本添抽到籤頭1號首先質詢，他說，非洲豬瘟風波暫緩，但非洲豬瘟事件疑點重重，中央至今無法公布病毒來源，懷疑是因盧秀燕「未來的狀況，人家故意整妳」。陳本添說，廚餘運送車輛腳踏板驗出病毒，是否市府厲害，病毒只在案場，但疑點重重；市長盧秀燕坦承，至今不知病毒何來，但最重要的是止住，沒有擴散。陳本添隨後也為盧秀燕叫屈，表示「老實講目前為止不知道這病毒從哪來的。」一般旅客回國入關檢查都很嚴格，但發生這麼大的事，中央防治單位和海關卻沒有人負責。整個事件很詭異，市府免不了有疏失，但非洲豬瘟事件影響民生甚鉅，也重創盧秀燕形象，並造成3名局處長丟官。

環保局代理局長陳政良答詢時表示，防疫網是全國性的問題，且有很多層次，最後一關是蒸煮的部分，台中市執行的徹底度不夠，事後中央已經進行強化與監控。

市長盧秀燕表示，目前推論可能是廚餘沒煮熟，但案場有剩餘廚餘和器皿，都未驗出陽性病毒，最重要有止住，非洲豬瘟病毒就是豬隻的新冠疫情，傳播很快，廚餘運送車腳踏墊驗出陽性，這些人走來走去，還有三四十個關聯豬場，照說病毒會擴散，為何沒有，議員說疑點重重，盧秀燕坦承，至今不知病毒哪裡來。