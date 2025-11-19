議員質疑 焚化爐低價搶燒賺錢

台中市議員吳佩芸19日披露，台中焚化廠低價處理一般事業廢棄物及外縣市家戶垃圾，嚴重排擠台中家戶垃圾處理量能。（陳淑娥攝）

台中市3座焚化廠不敷使用，市議員吳佩芸19日質詢指出，市府拿焚化廠低價搶燒一般事業廢棄物及外縣市家戶垃圾，嚴重排擠台中家戶垃圾處理量能，痛斥環保局帶頭違反《廢棄物清理法》。市長盧秀燕表示，目前台中垃圾處理艱困，費用該調就調，不該燒就不該燒，將檢討。

吳佩芸指出，台中3座焚化廠代燒一般事業廢棄物及其他縣市家戶垃圾，但一般事業廢棄物數量增長離譜，后里廠民國107年到110年原本每年燒不到2萬公噸，但111年起倍數增長，113年更狂燒12萬7619公噸，比112年增長2倍多。

吳佩芸表示，環保局113年將烏日廠收回營運，當年一般事業廢棄物處理量卻比112年多達2倍，且處理外縣市垃圾量更暴增30多倍。另113年光是烏日和后里兩座焚化廠處理一般事業廢棄物、外縣市家戶垃圾加總約24萬5000多公噸，幾乎是大里掩埋場堆置38萬公噸垃圾的6成。

吳佩芸強調，3座焚化廠連台中市家戶垃圾都無法處理完畢，根本沒有餘裕處理一般事業廢棄物、外縣市家戶垃圾，但市府卻反其道而行，帶頭違反《廢棄物清理法》。

另比較各直轄市一般事業廢棄物代為處理收費費率，吳佩芸亮出數據指出，台中市從104年迄今都是每公噸2250元，台北市今年4月調整每公噸3603元；高雄市最多可收到6300元，台中市10年來不曾調整費用，長期低價搶燒一般事業廢棄物賺錢。

盧秀燕指出，目前台中垃圾處理情況艱困，費用該調整就要調整，不該燒的就不該燒，會了解有無違反契約或相關法規。環保局長吳盛忠表示，各縣市焚化爐歲休，互相協助很正常，允諾一定優先處理台中市家戶垃圾，將進行檢討。