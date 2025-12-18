議員質疑「雨汙共排」導致淹水與污水溢流 宜縣府水資處長這樣說

（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】國民黨籍宜蘭縣議員楊弘旻及黃琤婷今（18）日召開記者會表示，宜蘭縣防汛體系中長期存在的「雨汙共排」問題，已成為導致淹水與污水溢流的重要結構性破口，縣府不能再迴避。楊弘旻表示，防汛是政府的責任，不應變成民眾的額外負擔。對於議員的質疑，宜蘭縣政府水利資源處長李岳儒表示，「溢流」只有在超標雨量的時候才會發生，它是超標豪大雨的一個結果。而94年之後的新建案雨水與污水管渠都是分開設置的，至於到底有多少住戶存在這樣的問題，縣府也會進行調查，並視調查結果採取適當措施。

楊弘旻議員指出，縣府早期在部分地區設置雨水下水道與污水下水道時，採取雨汙共排設計，明顯違反《宜蘭縣污水下水道用戶排水設備審查要點》中「雨水與污水管渠應分開設置」的規定。縣府自行訂定的自治法規卻未確實落實，導致颱風或豪雨來襲時，末端污水處理系統無法宣洩而溢流，不僅加劇淹水災情，也衍生環境污染與公共衛生風險。楊弘旻表示，更令民眾難以接受的是，部分案例中，縣府在發現雨污未分流後，竟要求住戶自行負擔費用改善。他直言，這是政府早期設計失當，卻將後果轉嫁給人民承擔，「防汛是政府的責任，不應變成民眾的額外負擔」。

兩位議員都表示，宜蘭縣污水下水道自民國94年起陸續建設，早期用戶接管過程中，確實存在雨水管線誤接入污水系統的情形，導致不少住戶在豪雨時出現「外面下雨、屋內冒水」的異常狀況，排水孔反向湧水，嚴重影響居住安全與生活品質。黃琤婷議員說，近期接獲多起民眾陳情，反映只要下大雨，家中排水孔就冒出污水，宛如噴泉，讓民眾在自己家中也無法安心生活。她已在議會中要求縣府儘速完成雨污混接住戶盤點，並提出明確改善期程，避免問題一再拖延。

對於兩位議員的質疑，縣府水資處長李岳儒表示，「溢流」是超標豪大雨所導致的結果，而94年之後的新建案，縣府一律要求雨水與污水的管渠必須分開設置。至於影響住戶的部分，縣府將會進行調查，了解到底有多少住戶有「溢流」的情形，並視調查結果採取適當的處理方式。