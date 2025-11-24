議員質詢提問財劃法僵局 苗栗縣長鍾東錦籲政院不應拖延實施

▲苗栗縣長提出財畫法看法。

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】苗栗縣議員蕭詠萱、周玉滿、張志宇24日進行總質詢，分別針對中央財劃法僵局，尋問縣府如何因應。縣長鍾東錦表示，政治應該在對的時間做對的事，希望行政、立法兩院盡快協商，不要拖到2027年才實施，讓地方有更多資源，也讓縣市首長知道接下來要怎麼做，不要「看得到卻吃不到」。

鍾東錦指出，財劃法的僵局，受傷的是地方，中央一直在拖延，很不厚道。他認為，既然法律都通過了，就應該要實施，如果行政院都可以不遵守法律，全台灣鄉親也可以，行政院不應該做壞的示範。

鍾東錦表示，行政院既然要提新的財劃法版本，就應該開誠佈公，公告每個縣市分配到多少，讓社會公斷行政院是公平的、沒有偏心。他說，如果行政院做的事情是對的，當然要昭告天下，不應該遮遮掩掩。

另外，財劃法的分配結果跟立法院協商後，應該要盡快實施，不要再拖延一年，讓像苗栗縣一樣財政比較困窘的縣市，可以盡快脫離苦海。鍾縣長也語重心長的建議，政黨會輪替，但我們應該建立一個可長可久的制度，而不是誰執政就偏袒誰，這樣台灣將會永無寧日，也絕對不是國家之福。

三位議員也分別就教育、地方觀光發展、交通建設等議題提出質詢。蕭詠萱議員指出，行政教務老師常會有假日開會、辦活動等需要加班問題，縣府是否可以調高不休假加班天數，來跟上其他縣市，否則對行政人員的辛苦不公平。

縣長鍾東錦表示，如果將行政老師加班天數從現在10至15天，調高為18至20天，預算經費大概需要2千萬左右，縣府原則上同意，但不能產生排擠效應，因為還有很多建設要推動。他認為，如果老師們願意加班，當然不能虧待他們，他會請主計、財政單位盤點財政，確認後再給議員回覆。