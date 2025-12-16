議員質詢財劃法議題 金門縣府：仍有事權待研議

（中央社記者吳玟嶸金門16日電）金門縣議員許大鴻今天質詢財劃法修法對金門影響。金門縣副縣長李文良說，中央雖增加對地方補助，但也研議事務隨之分擔，如離島垃圾清運回台灣費用、國立高中職回歸地方等。

立法院今年11月14日三讀通過修正財政收支劃分法，行政院認為三讀條文窒礙難行，向立法院提出覆議案，但未獲支持，行政院長卓榮泰昨天宣布不副署財劃法，法案無法生效。

金門縣議會今天進行總質詢議程，無黨籍議員許大鴻質詢表示，昨天行政院宣布不副署財劃法後，許多鄉親不理解相關議題，並擔心自己權利、福利受影響，請財政處與副縣長說明。

財政處長陳國庭表示，昨天行政院不副署部分是11月14日修正通過財劃法關於一般性與計畫型補助款，而統籌分配稅款已在12月3日公布，金門縣民國115年獲分配數額預計從去年新台幣約28億元增加到約100億元。

李文良補充說明，中央對地方補助包含統籌分配稅款、一般性與計畫型補助，按照新修財劃法，金門獲分配統籌分配稅款雖可增加到約100億元，但中央也在研議，如經費多分配給地方，事務要隨之分擔，如國立高中職是否就交由給地方，或垃圾清運至台灣經費由縣政府自己處理等。

李文良說，「未來中央對金門補助應該多少會增加」，但立法院也正針對財政劃分作討論，最後情況仍要待明年之後才會比較明朗。（編輯：林恕暉）1141216