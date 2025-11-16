議員質詢非洲豬瘟疫情爆發 廚餘去化成問題 盧秀燕︰加嚴查核、強化流向管理

國民黨台中市議員邱愛珊、陳文政等，針對台中非洲豬瘟疫情爆發，廚餘去化成問題，於議會總質詢時詢問市長盧秀燕，廚餘養豬禁令解除後，市府是否會統一蒸煮廚餘，避免非洲豬瘟再次爆發。邱愛珊並連問盧秀燕，廚餘問題，台中市是否準備好了嗎？

盧秀燕表示，很多事情有好有壞，地方政府統一蒸煮廚餘，確實可以確保蒸煮品質，不過廚餘蒸煮後分送給各養豬場，大量廚餘車在路上流動，到了養豬場，豬農不一定適時餵養，廚餘冷了會滋生細菌，因此台中沒有該規畫。另廚餘去化管道不是只有焚化爐，還可以評估其他方法，必須多管齊下。

廣告 廣告

盧秀燕強調，未來趨勢是不再用廚餘餵豬，全國養豬公會也希望禁用，大部分民眾也是如此，未來國家或其他城市會走上這條路，但一定要給產業落日時間，台中之前做危機處理時，已經在做這件事，也就是廚餘如何去化及輔導業者轉型，這是一個龐大的工程，市府目前積極朝該目標前進。

盧秀燕（如圖）更在主持「第54次防範非洲豬瘟災害應變中心擴大會議」，她要求各局處以更高規格加強廚餘流向管理，全面落實監控追蹤。她強調，所有查核必須加嚴，提高密度，除遠端監控，也要同步加強到場查察，全面巡檢，以確保防疫作業落實，展現市府決心。

盧秀燕並強調，自10月27日起，環保局以「人盯場、人盯桶」模式每日透過視訊查核36家廚餘再利用養豬場，確認飼料種類及蒸煮設備運作並全程錄影，至11月14日已累計685場次視訊及2場次實地稽查，持續嚴管禁用廚餘養豬。