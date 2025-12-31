議員贈手舉牌助力宣導 提升防詐 反毒與交通安全意識

MEITU 20251231 200340241

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】為強化民眾防詐騙、反毒品及交通安全觀念，基隆市警察局第二分局八斗子分駐所持續透過多元宣導方式，深入社區及公共場合進行宣導，期能降低犯罪風險，營造安全生活環境。

議員許睿慈關心地方治安與民眾用路安全，特別致贈本所反詐騙、反毒品及交通安全宣導手舉牌，提供警方於各項勤務、宣導活動及路口宣講時運用，藉由醒目圖文提醒民眾慎防詐騙話術、遠離毒品誘惑，並遵守交通規則、注意行車安全。

第二分局表示，近年詐騙手法日益多元，毒品對青少年身心危害甚鉅，交通事故亦常因疏忽釀禍，呼籲民眾切勿輕信陌生來電或網路投資訊息，遠離毒品誘惑，行經路口務必遵守交通號誌，共同守護自身與家人的生命及財產安全。