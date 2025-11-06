議員跨縣市合作 南投受虐黃牛 移居柳營老牛之家

南投埔里黃牛六日入住台南「老牛的家」，居間牽線的南投縣議員王秋淑（左）、南市議員李宗翰（中），以及柳營區長劉發仲（右），都期許黃牛到台南展開新生活。（記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶、翁聖權∕綜合報導

南投縣埔里鎮一隻黃牛疑似受虐，經善心民間團體買下，由南投縣議員王秋淑交給台南市議員李宗翰協助處理，將其安置柳營區「老牛之家」，得以頤養天年。

市議員李宗翰服務處指出，南投近日發生疑似虐牛事件，引發社會關注。善心民間團體為了確保老牛性命安全無虞，將老牛買下交給南投縣議員王秋淑，希望能將其安置在台南市柳營區「老牛之家」。

因「老牛之家」僅收容「台南牛」，經王秋淑跨縣市協調，最後由議員李宗翰接手，讓黃牛入籍台南，並由市議員謝舒凡介紹獸醫完成醫療檢查，將這隻老黃牛安置在「老牛之家」平安展開新生活。

李宗翰說，感謝王秋淑議員及善心人士幫忙，也感謝台南市農業局的協助與溝通。由於相關規定限制，他以一萬元的金額正式購入黃牛，讓牠入籍台南，期盼牠能在安全、安穩的環境中生活。

王秋淑感謝各界善心人士協助，已收到李宗翰購買的費用，並加碼一萬二捐贈給「老牛之家」，提供黃牛後續照顧使用。