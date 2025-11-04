議員踢爆校園球場被「賤租」！ 高市教育局：已要求學校終止契約

陳美雅質詢指出高雄某市立高中將校內5面全新的籃球場，以「一年半12萬元」的賤價出租給單一團體，且限制一般民眾不得進入，教育局表示已於9月18日要求學校終止契約。 圖：陳美雅服務處/提供

[Newtalk新聞] 高雄市議員陳美雅4日在議會質詢中揭露，高雄某市立高中竟將校內5面全新的籃球場，以「一年半12萬元」的離譜價格出租給單一團體，且明定場地僅限承租方的會員使用，一般民眾不得進入，質疑該起事件不僅疑似圖利特定單位，更嚴重違背校園開放原則。教育局表示接獲民眾陳情後立即介入調查，已於9月18日要求學校終止契約，教育局9月30日派員前往學校實地了解情形，督導校方檢討及改進相關作業，並同步移請政風單位組成專案調查小組究責。

陳美雅指出，根據《高雄市立高級中等以下學校場地使用管理規則》，校園出租場地的租金應依時段、面積及使用時數計算。以該校的5面球場、為期一年半的租期推算，即便以最低標準估算，租金也應達300萬元以上。但該校竟只收取12萬，金額相差數十倍，明顯違反合理收費原則，也等同於白白放棄改善教學環境的經費，該校為何願意以如此低價出租？是否背後另有利益關係？

陳美雅進一步指出，民眾向她陳情時表示，放學後前往學校打球卻被驅離，理由是「整個球場都被包場」。經查得知，該合約條文竟限制場地「僅供承租單位會員使用」，直接剝奪一般市民的使用權。她強調，高雄市政府長期推動校園開放政策，希望讓學校成為社區共享空間，即便校園將場地出租，用於舉辦活動，這些租金收入也能挹注教育基金，用以改善教學環境。

有關「本市某高中與民間團體簽訂場地租借契約」一事，高市教育局回應，校園租借場地係依《高雄市立高級中等以下學校場地使用管理規則》辦理，本案於114年9月上旬接獲民眾陳情後，始得知某高中租借場地疑慮，並隨即介入調查，方知該校為解決校內球場開放管理問題，逕與民間團體簽訂場地租借契約，並自114年8月1日起生效，且契約部分條文與前開規定不符外，亦無函報市府核可後即實施。

教育局接獲民眾陳情後立即介入調查，並於9月18日要求學校終止契約，學校已於9月22日正式終止合作。教育局並於9月30日派員前往學校實地了解情形，督導校方檢討及改進相關作業，10月3日函請學校提報檢討改善計畫，並要求未來租借作業應確實依本市相關規定辦理；另同步移請政風單位組成專案調查小組，釐清該校場地租借契約之合法性及相關人員責任，調查結果將依獎懲規定予以究責。

教育局重申，校園公共資源應依法管理、公開透明，並將持續督導各校遵循相關規範，確保校產使用之公平性與公益性，保障市民使用校園場地之權益。

