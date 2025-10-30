議員踢爆汐止「暴力小4生」嚇壞家長 27師生受害

汐止傳出有暴力小學生霸凌同學、毆打老師，讓其他家長相當頭大。示意圖，取自Unspalsh



新北市議員張錦豪今（10/30）在議會總質詢揭露，汐止區某小學疑似出現霸凌案。一名四年級男童長期在課堂上翻桌、咆哮，甚至咬傷、毆打老師，已經有7位師長及20名學生受害，家長更連署陳情求市府另班安置23人。市長侯友宜回應，會責成教育局與警察、家長會、學校等組成專案小組，儘速處理。

張錦豪拿出疑似受害教職人員蒐證自保證據與驗傷單、23生家長連署陳情書等，希望市府協助。張表示，該生原本在汐止區A校就讀，因暴力攻擊同校師生，受害者包括學生、校長、主任、家長會長，A校家會委員們與該生家長溝通後，決定讓他轉校；然而轉校後開學第一天，該生就出現咬傷、毆打老師狀況，一個月來已有7位師長、20名學生受到肢體與言語暴力。

張錦豪提到，該生被轉介教會輔導，卻疑似在教會砸東西甚至恐嚇牧師，學校已盡全力輔導，但現行體制下「愛的輔導」沒有幫助。另外，老師管教時，該生竟然報警，讓其他23名師生飽受驚嚇，呼籲市府正視問題。

侯友宜回應，這類個案狀況特殊，必須用特殊方法解決，不能放棄輔導。請家長帶回輔導管教，等穩定再來；其他家長也可求助警察，少年隊有辦法讓孩子知道什麼是不對的。他會責成教育局成立專案小組，包括警察、醫療單位、家長會、學校都進來。

根據《中時新聞網》報導，教育局表示，該生發生攻擊行為後，學校立即通報並啟動相關機制，區隔學生並安撫現場情緒；目前已指派輔導諮商中心等單位協助，並依《兒童及少年福利與權益保障法》邀集家長與專家共同研擬管教方案，配合醫療團隊評估心理、觀察行為，提供正向行為支持。未來會持續追蹤輔導成效，協助學生回歸正常學習軌道，營造安全友善的校園。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

