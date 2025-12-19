議員踢爆聯聚建設超挖地下室 台中地院判決董事長8月徒刑

台中市聯聚建設旗下位於台中七期建案聯聚瑞安、理仁柏舍，被市議員陳淑華踢爆違法超挖地下室。 圖：住戶提供

[Newtalk新聞] 台中市聯聚建設旗下位於台中七期建案聯聚瑞安、理仁柏舍，被市議員陳淑華踢爆違法超挖地下室，檢方查出聯聚董事長江韋侖為謀求更多平面車位、車道空間出售，超挖 1.7 萬立方公尺，起訴江及營造、監造等 9 人；台中地院今（19）日依偽造文書罪判江 8 月徒刑，得易科罰金，可上訴。

此事當時由台中市議員陳淑華召開記者會揭發。台中地檢署調查後認為，江韋侖是聯聚和理仁建設的實際負責人，2020 年取得建照後，為增加平面車位和車道空間，指示營造人員不按核定的工程圖樣施工，超挖達 17,481 立方公尺。

這件超挖超賣車位案，自民國 111 年 6 月偵查長達 2 年 6 個月許，於今年1月起訴。檢調比對兩件案餘土處理完成勘查記錄表，發現聯聚瑞安原申報 6,544 立方公尺，實際送出 16,828 立方公尺；理仁柏舍原申報 11,073 立方公尺，實際送出 18,270 立方公尺，總共超挖 17,481 立方公尺，偵結依行使業務上登載不實文書罪嫌起訴江韋侖等9人。

台中地院今下午宣判，依兩個共同犯行使業務登載不實文書罪，各判江韋侖有期徒刑 6 月、4 月，合併執行 8 月，得易科罰金，緩刑 2 年，並命其應向公庫支付 200 萬元。其餘 8 名營造、監造負責人及工地主任、工程人員，判 2 月至 5 月不等，均得易科罰金，部分有宣告緩刑。

當時提出告訴的住戶表示，台中地方法院以被告江韋侖等 9 人均認罪，判決應繳納的國庫公益金僅 200 萬元，對財力雄厚的聯聚建設只能算九牛一毛的薄懲。對社會大眾而言，則是一個提醒，外表光鮮亮麗的建案細節，處處隱藏著有所不知的魔鬼，濫行超挖、廢土傾倒、環境評估、停車位不合法，著名建設公司的企業社會責任幾乎蕩然，而社會付出的隱藏成本，仍然是全民買單，尤其值得深思反省。

