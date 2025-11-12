議員轟"高虹安挖爛竹市棒球場" 法官認證:破壞現場
生活中心／綜合報導
新竹市棒球場爭議還沒結束，市議員楊玲宜就怒轟，棒球場的政治惡搞秀，讓高虹安執政無能原形畢露，因為球場的施工包商提告市府未付尾款，遭反告施工不完善，但法院近日判決，新竹市府敗訴，理由是，市府多次破壞現場、且拒絕驗收，駁回4千多萬的求償金。
新竹市立棒球場目前還是像這樣，一塊一塊像是荒涼之地，外界不少炮口一致，指向是高虹安市府挖爛球場，還阻礙驗收。新竹市政府發言人楊寶楨說：「市府在啟動復土移除，和改善工程之前，統包商曾經以訴訟為由，向法院申請保全證據將近一年，導致棒球場相關改善工程無法推進，過程中，市府都配合法院進行，結構鑑定等作業，直到保全證據解除。」
新竹市立棒球場目前草地、排水工程仍未修復完畢（圖／民視新聞）市府也解釋，該繳的裁判費，已經付清，因為統包商提告新竹市府工程款沒付，市府反告施工不完全，但法院判敗訴，判決書更直接揭露，市府破壞現場、拒絕鑑定、未驗收，還以覆土不安全為由，開挖球場，結果現在，球場被挖成廢土堆，直接打臉，市議員更怒轟，就是場荒唐的政治惡搞秀。民進黨新竹市議員楊玲宜說：「這意味著巨佳，跟新竹市政府雙雙拒絕，讓包商進行改善跟驗收程序，而後延伸出的球場後續改善工程，標案近1.3億元，這筆經費根本就不應該產生，讓全民來買單。」新竹市政府發言人楊寶楨說：「市府嚴正駁斥，球場覆土區域部分，因為統包商始終無法提交有效，而且經過審認的資料，也不配合進場移除超載的復土，已經遭到市府解除部分契約，所有行動都依法行政合乎程序，絕非任意開挖或破壞。」
新竹市議員怒轟「高虹安執政無能，是政治惡搞秀」（圖／民視新聞）判決書上還直指，新竹市府，找來的鑑定機關，雖然是美國職棒大聯盟專家，但並非我國認定，還有議員說，前朝後代都得負責。時代力量新竹市議員林彥甫說：「林志堅市府球場未驗收就開打，甚至在排水測試的時候，說問題不大，另外高虹安市府，在沒有保全證據的情況之下，私自開挖，請了非法院認定的廠商來做鑑定，導致後續無法證明，棒球場的施工瑕疵，是廠商的責任，所以認為兩個市府都有責任。」市府強調，一切依法行政，而且主動排除安全風險，是負責行為，但新竹市棒球場，從2023年開始，歷經多次開挖，草皮、跟排水工程，3年了還搞不定，看在球迷眼裡，只希望，政治鬥爭，別打進球場內，還給大家安全無虞的比賽環境。
原文出處：議員轟「高虹安挖爛竹市棒球場」 法官認證：破壞現場
