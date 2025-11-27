議員追問大矽谷計劃進度 鍾東錦：總統政見應該會兌現





苗栗縣議員邱毓興、翁杰、曾玟學27日進行總質詢，關切地方企盼的大矽谷計劃進度及2027台灣燈會籌備情形。縣長鍾東錦表示，大矽谷計劃縣府很努力，希望能開花結果，但行政院走得很慢，讓縣府壓力很大。他認為，大矽谷計劃是總統賴清德的政見，應該會兌現，縣府一直沒有放棄，也請鄉親不要放棄，大家一起努力。

縣府工商發展處長詹彩蘋指出，大矽谷計劃涵蓋後龍產業園區，全部基地面積960公頃。行政院113年核定後，縣府就已經提出可行性評估報告到經濟部和國科會。其中，後龍地區因地段好及交通方便，國科會定位在優勢產業及AI科技業為主，但會牽涉到農地變更，大部分為特農，需要國家認定為重大計畫，才可以變更地目。

縣長鍾東錦指出，他一上任就對大矽谷計劃及後龍產業園區進行招商，苗栗縣可說是準備最充分，上市櫃公司也表達高度意願，但後來冷下來，是中央在卡關。

鍾東錦表示，大矽谷計劃是總統賴清德的政見，他認為應該會兌現，縣府一直沒有放棄，他個人對中央有很高的期望，也希望行政院要說話算話，加快大矽谷計劃速度，不要讓鄉親失望。

邱毓興、曾玟學也針對縣府承辦2027台灣燈會籌備進度，尤其縣府規劃有高鐵燈區和竹南運動公園燈區，預估會湧入大量人車潮，詢問是否做好交通動線及停車場、接駁車規劃。

曾玟學指出，交通部觀光局預估燈會將湧入1千2百萬至1千五百萬人潮，後龍高鐵燈區腹地較大，比較沒有問題，但竹南運動公園周邊近幾年發展快速，人口及房屋都急遽增加，屆時勢必有交通及停車問題，建議可移至外埔漁港附近舉辦，也可帶動海線地區觀光。

曾玟學建議，除了兩個主燈區，18鄉鎮市應該要有次燈區配合，讓外來賞燈遊客除了主燈區，還可以往其他鄉鎮走，讓外地遊客更認識苗栗。另外，燈會美食專區絕對不能變成「夜市」。

鍾東錦指出，縣府團隊細節會特別注意，絕對不會讓議員的擔心發生。至於18鄉鎮市設置次燈區的概念，鍾東錦認為是很棒的概念，他認為可以先選擇三義、南庄兩個慢城，搭配地方的特色節慶，一定會很有看頭。

